17/09/2026 16:38

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌21點子，報6.7085

《經濟通通訊社17日專訊》在美國加息背景下，人民幣仍然保持穩定。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7085，較上個交易日4時30分收盤價跌21點子，全日在6.7068至6.7128之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升44點子，報6.7086。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7580，較上個交易日升48點子，七連升，再創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，完全無視美元強勢反彈走勢，中間價實際值較路透預測偏弱約340點，為8月5日以來最小偏離。



市場人士表示，美聯儲如預期加息，會後表態偏鷹，美元指數大幅回升，後續美元強勢期間人民幣料小幅承壓，但幅度有限。



一外資行交易員稱，「中間價表現獨立，未反應強勢美元的影響，這麼看人民幣即期調整空間應該有限。」另一外資行交易員稱，近期人民幣中間價持續偏強，或是監管借勢收窄與即期價格的偏離情況，也為未來變化騰出空間。(jq)