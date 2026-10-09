17/09/2026 18:13

【聚焦數據】內地8月青年失業率升至18.9%，創一年新高

《經濟通通訊社17日專訊》中國國家統計局數據庫資料最新顯示，8月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為18.9%，創一年新高，和去年同期觸及的統計口徑調整後最高點齊平；當月25-29歲勞動力失業率為7.5%，創五個月高點。



統計局在官方數據庫中更新的信息並顯示，8月全國城鎮不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%，和上月及上年同期持平。



國家統計局周二公布，8月全國城鎮調查失業率升至5.3%，創五個月新高；31個大城市城鎮調查失業率亦升至5.3%，同樣創下五個月高位。國家統計局新聞發言人付凌暉當日解釋稱，8月失業率上升主要原因是，新畢業的學生集中進入勞動力市場，帶來季節性的影響。(sl)