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《匯海威言－毛偉廉》聯儲局預示再加息，金價低位待日央行議息

《匯海威言》聯儲局昨（16日）宣布加息，全票通過上調利率0.25厘，將利率升至3.75至4厘，符合市場預期。最新點陣圖較6月顯著上移，中位數指引年內仍有額外1次加息，18位委員中，16位預計年內還會加息至少一次，其中4位認為可能加息兩次，僅兩位認為本次加息後便停止。市場預測，10月是否連續加息取決於油價是否進一步飆升，若油價升至120美元以上，10月加息的擔憂將加劇。主席沃什在記者會上言論偏鷹，明確表示「很難將整體金融狀況形容為具有限制性」，因此委員會決定「撤回一定程度的政策寬鬆」。



聯儲局大放鷹姿，金價未有顯著下跌，料在低位區間上落，等待明日（18日）日本央行議息。



這次議息會議顯示今年內或再加息一次，令美元指數DXY上破100，目前約100.30。金價及非美貨幣全線下跌。會前金價約為4350美元，會後一度低見4235美元，最後在4271美元收盤，今早於同價開盤，目前約為4295美元。在聯儲局放大鷹下，金價僅略為下跌，主因是等待明早11時日本央行議息及14:30行長植田和男發表講話。加息0.25%將利率推上1.25厘已是市場共識，市場關注的，是下次議息會（10月30日）會否有機會加息，因月初植田與官員曾強硬地表示將持續加息，令日圓大升，日圓兌美元幾日間從160升至153水平，這提升了「日圓拆倉」風險，也令金價升近230美元，一度升至4511美元。日本央行的利率及匯價動向，對美股投資者十分敏感，因大量美股美債資金是從借入日圓而投入。因此，明日日本央行的利率政策態度，市場反應預計比昨晚沃什言論更大。



*本文撰於2026年9月17日下午14時05分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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