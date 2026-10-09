17/09/2026 09:31

【美國加息】2年期美債息率觸及兩年新高，交易員押注聯儲局進一步加息

《經濟通通訊社17日專訊》在聯儲局自2023年以來首次加息，並預計將採取進一步行動遏制通脹後，短期美債孳息率應聲走高。



2年期美債孳息率一度升至4.73厘，為2024年以來最高，比會議前水平高出逾10個基點。長期美債漲幅相對落後，10年期孳息率維持跌勢，報4.97厘。



分析指，此次加息本身已被市場普遍預期，投資者的關注焦點主要集中在季度經濟預測，預測顯示更多決策者支持進一步收緊政策。交易員加大對今年聯儲局再次加息的押注，並幾乎完全消化到2027年年中之前累計加息三次的預期。



自沃什5月接掌聯儲局以來，美國國債孳息率曲線單日波動幅度最大的三次，都發生在他公開露面之後：分別是6月和7月兩次政策會議後的新聞發布會，以及他在傑克遜霍爾聯儲局年會上的講話。(rc)