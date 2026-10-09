17/09/2026 12:40

【美國加息】聯儲局加息後日圓跌，分析：日本面臨巨大壓力，既要加息，又要發出鷹派信號

《經濟通通訊社17日專訊》聯儲局加息後日圓下挫，日本央行周五（18日）將舉行利率政策會議，策略師警告除非官員能讓市場相信將進一步收緊貨幣政策，否則日圓或會繼續走弱。



受聯儲局加息影響，日圓隔夜一度跌近1%至每美元兌156.42日圓，現報156.1。此前，受市場預期日本央行將加快緊縮步伐、日圓套利交易平倉，以及日本退休基金可能將更多資金轉向國內資產等因素推動，日圓在本月初曾大幅反彈。



駐墨爾本的ACCM研究總監Glenn Yin表示：「日本無疑面臨著巨大壓力，既要加息，又要發出鷹派信號以將損失降至最低。」她認為如果日本央行表現令人失望，短期內日圓跌至160的風險無法消除。



SMBC Nikko Securities高級利率及外匯策略師Rinto Maruyama表示，日圓再度走軟讓日本央行更有理由強調通脹的上行風險。他指出，油價上漲可能為政策制定者收緊貨幣政策提供進一步的依據。(rc)