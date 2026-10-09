17/09/2026 11:40

【美國加息】分析：聯儲局加息令亞洲貨幣承壓，人民幣穩定對地區貨幣有錨定作用

《經濟通通訊社17日專訊》市場策略師表示，聯儲局的鷹派加息勢必會給亞洲貨幣帶來壓力，人民幣穩定對地區貨幣有錨定作用。



澳新銀行的Khoon Goh認為，在聯儲局緊縮政策周期中，人民幣的穩定可以對區域貨幣起到非常重要的錨定作用。這相信是因為中國龐大的貿易規模，以及人行在維護匯率穩定上的政策工具相對充足，有助緩解市場對亞洲新興貨幣的恐慌情緒。在人民幣發揮穩定器作用的同時，區域內其他主要貨幣也能獲得一定的支撐。



Khoon Goh亦預料韓元表現會穩定，其中韓元受益於持續的出口兌換資金流入。



Vantage Global Prime的Hebe Chen則表示，亞洲正處於加息陰影之下。美債孳息率上升和美元走強可能將資本拉回美國，給區域貨幣和本地債券市場帶來壓力，並縮小亞洲各央行的寬鬆空間。



Rayliant Global Advisors的Phillip Wool則指出，聯儲局收緊貨幣政策的力度愈大，日本央行面臨的加息壓力就愈大，美元兌日圓繼續走強，預計日本央行將釋放鷹派訊號，減緩美元的上漲勢頭。(rc)