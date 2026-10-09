17/09/2026 13:56

【國際要聞】高市早苗改組內閣名單公布，「親中派」總務相林芳正未能留任

《經濟通通訊社17日專訊》日本首相高市早苗政府周四公布內閣改組名單，有8人獲得留任，包括財務相片山皋月及防衛相小泉進次郎。原本的總務大臣、被視為「親中派」的林芳正不在新名單上，改由藤井比早之出任。



除了片山及小泉，內閣官房長官木原稔、外相茂木敏充、經濟產業相赤澤亮正、經濟安全保障擔當相小野田紀美、厚生勞動相上野賢一郎，以及經濟財政擔當相城內實均獲留任。



另有7人首次入閣，除了藤井比早之，還有山下貴司出任法務大臣，關芳弘出任文部科學相，笹川博義任環境相等。



作為聯合執政黨的日本維新會前幹事長中司宏亦入閣，出任規制改革擔當相，是高市上台以來首次有維新會成員入閣。(rc)