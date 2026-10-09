17/09/2026 15:06

【美國加息】全球債券反彈，沃什抗通脹姿態令債市情緒緩和

《經濟通通訊社17日專訊》在聯儲局加息及主席沃什誓言抑制通脹後，美債市場情緒有所緩和，全球債券孳息率周四回落。交易員正等待周五（18日）的日本央行議息決定。



10年期美債孳息率下跌3個基點至4.99厘，結束此前連續8個交易日的上漲勢頭。澳洲和日本的同期限國債孳息率分別下跌3個基點和不到1個基點。



本周，全球國債平均孳息率在聯儲局加息前一度攀升至19年來最高水平，原因是中東緊張局勢升級推高油價，加劇通脹預期。



Vantage Global Prime的市場分析師Hebe Chen表示，加息很可能對債券市場產生長期影響。短期市場現在必須考慮聯儲局進一步加息的可能性，這意味即使最初的波動趨於穩定，高孳息率的引力可能依然存在。(rc)