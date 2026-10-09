17/09/2026 16:27

【關稅戰】馮德萊恩倡加拿大成歐盟「准成員國」，特朗普批敵對行為，威脅對歐貨加徵高關稅

《經濟通通訊社17日專訊》歐盟委員會主席馮德萊恩周三（16日）發表盟情咨文，當中提議加拿大成為歐盟首個「准成員國」（Associate member）。美國總統特朗普批評這是敵對行為，下令將加拿大商品排除在政府採購合同之外，美加貿易爭端升級。



馮德萊恩表示，現在是時候將歐盟及加拿大的關係，從以貿易為基礎的合作，提升至更廣泛的「未來聯盟」，將與加拿大的關係提升至可能達到的最高層級。



特朗普說：「如果歐洲這樣做是出於惡意，我們將對歐洲徵收非常高的關稅，或者停止與歐洲許多商品的貿易。」



白宮在一份總統備忘錄中批評加拿大通過「購買加拿大貨」政策，為美國企業進入加拿大政府採購市場設置障礙。(rc)