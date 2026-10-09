18/09/2026 16:45

《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布工業生產等數據

《經濟通通訊社18日專訊》美股昨日（17日）反彈，三大指數全線上升。投資者消化美聯儲局周三（16日）宣布加息後的市場反應，油價及美國國債孳息率回落，加上大型科技股造好，帶動大市收復前一日部分失地。道指收市升316.14點或0.61%，報51778.04點；標指升85.95點或1.14%，報7637.76點；納指升439.87點或1.69%，報26418.3點。港股方面，恒生指數收市報24750，升146點或0.6%，成交2665億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，歐洲央行總裁拉加德出席歐元集團會議後的新聞發布會。9:30pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼參加關於壓力測試的交流活動。11:45pm，堪薩斯城聯儲總裁施密德發表講話。



數據方面，今晚9:15pm，美國公布8月產能利用率，料由76.3%升上76.4%；8月工業生產月率升幅料由0.2%擴大至0.3%。10:00pm，美國公布8月領先指標，料由0.2%降至0.1%。(wa)