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18/09/2026 18:05
英鎊兌美元報1.3372，英國8月零售銷售按月轉升0.5%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.363
|100.248
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.94/98
|157.79/83
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|歐元/美元
|1.1482/86
|1.1480/84
|1.1474/78
|英鎊/美元
|1.3370/74
|1.3369/73
|1.3355/59
|美元/瑞郎
|0.8243/47
|0.8244/48
|0.8243/47
|美元/加元
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|澳元/美元
|0.7123/27
|0.7125/29
|0.7107/11
|紐元/美元
|0.5714/18
|0.5718/22
|0.5729/33
|美元/人民幣
|6.6988/92
|6.6982/86
|6.7071/75
|美元/港元
|7.8449/53
|7.8447/51
|7.8459/63
*上述報價只供參考用