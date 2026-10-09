24,211.35
+425.56
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高水152
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18/09/2026 09:07
美匯指數報100.238，美國上周初請失業金人數跌至19.6萬少過預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.238
|100.248
|-0.010
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.17/21
|156.23/27
|155.95/99
|歐元/美元
|1.1478/82
|1.1477/81
|1.1474/78
|英鎊/美元
|1.3360/64
|1.3357/61
|1.3355/59
|美元/瑞郎
|0.8243/47
|0.8243/47
|0.8243/47
|美元/加元
|1.3987/91
|1.3989/93
|1.3989/93
|澳元/美元
|0.7116/20
|0.7111/15
|0.7107/11
|紐元/美元
|0.5720/24
|0.5721/25
|0.5729/33
|美元/人民幣
|6.7069/73
|6.7076/80
|6.7071/75
|美元/港元
|7.8455/59
|7.8457/61
|7.8459/63
上述報價只供參考用