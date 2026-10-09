18/09/2026 08:02

【外圍經濟】英倫銀行維持利率不變，警告中東戰事持續或加息

《經濟通通訊社18日專訊》英倫銀行周四（17日）維持基準利率於3.75%，貨幣政策委員會(MPC)以6票對3票通過議案；3名委員則主張加息25個基點至4%。央行警告，若中東衝突持續，能源價格高企引發更廣泛的通脹壓力，未來可能需加息。該行還宣布放棄原有的長期國債出售安排。



行長貝利表示，目前較高的全球能源價格對英國工資及企業定價的第二輪影響仍然有限，但能源價格波動持續越久，通脹持續偏高的風險便越大，加息的需要亦會增加。



另外，央行公布新的量化緊縮計劃，擬以每年平均460億英鎊速度縮減國債組合，至2034年完成；其中每年主動出售約200億英鎊，另由債券到期帶動減持。央行亦將暫停部分國債銷售，以降低市場波動。(yc)