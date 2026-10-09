18/09/2026 12:59

【ＡＩ】查理斯三世警告錯用AI恐有存亡危機，促建立掌控機制

《經濟通通訊社18日專訊》英王查理斯三世周四（17日）在蘇格蘭舉行人工智能(AI)峰會。他向在場一眾AI公司高管指出，一旦錯用AI恐有存亡危機，應建立掌控機制，以免為時已晚。



查理斯三世說，AI擁有改善及挽救生命的潛力，尤其是在生命科學與醫學領域。不過AI開發者近來頻繁示警，指AI可能發展出更黑暗的能力，「甚至可能奪走生命」。



參與峰會的包括英偉達行政總裁黃仁勳、Google DeepMind創辦人暨董事長Demis Hassabis）、OpenAI財務長Sarah Friar、Anthropic全球事務長Tino Cuéllar等。黃仁勳呼籲業界以「負責的樂觀態度」打造AI。(yc)