18/09/2026 16:00

【美日加息】植田和男：物價走勢或高於央行2%目標，計劃繼續根據經濟和物價加息

《經濟通通訊社18日專訊》日本央行周五宣布加息0.25厘，基準利率上調至1.25%。央行行長植田和男下午在記者會上指出，中東局勢和日圓貶值可能影響物價，物價有上行風險，走勢或會偏離並高於央行2%目標，計劃繼續根據經濟和物價情況加息。



植田和男稱，日本經濟正在溫和復甦，潛在物價趨勢接近2%。他表示，難以預計本次加息周期的最終利率，也很難預測適合的中性利率水平，但要避免加息太激進導致物價上落太大。他稱，不會為控制匯率水準而實施貨幣政策。



他亦指出，2027財年春季薪資談判將成為判斷通脹趨勢是否穩定的關鍵。



而植田和男舉行記者會之際日圓續跌，一度跌1%至每美元兌157.54日圓。(yc)