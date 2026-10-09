18/09/2026 16:57

【美日加息】日圓兌美元跌幅擴大至157.84，植田和男言論未能滿足市場鷹派預期

《經濟通通訊社18日專訊》日本央行行長植田和男周五（18日）就未來加息路徑釋放矛盾訊號後，日圓兌美元跌幅擴大至157.84日圓，跌幅超過1.2%。



植田和男在加息後的記者會上，被問及是否可能連續加息，或採取更大幅度的加息行動時，表示日本央行在政策委員會會議召開前，不會預先排除任何特定的政策選項。



富國銀行首席亞太區策略師Chidu Narayanan表示：「植田和男的新聞發布會流露出了些許的鷹派訊號，但這不足以支撐市場對強硬鷹派的預期。」



他續表示：「短期內，日本央行缺乏鷹派立場，以及美元走強的反彈，應會使美元兌日圓匯率維持高企，並令日圓短端收益承壓。」



策略師表示，如果投資者認為日本央行的緊縮路徑，難以跟上聯儲局的步伐，美元兌日圓可能攀升至160水平。鑑於市場已基本消化了日本央行加息25個基點的預期，若央行後續表態被解讀為鴿派，這一風險將尤為突出。(jf)