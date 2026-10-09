18/09/2026 11:04

【五年規劃】李家超：推動人民幣國際化，研究與內地一些合約或交易使用人民幣

《經濟通通訊社18日專訊》香港第一份《五年規劃》提出強化香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐，另特區政府帶頭積極研究和推動在更多合適的場景下以人民幣支付政府開支。行政長官李家超在電台節目上提到，現時有約75%至85%離岸人民幣交易都在香港進行，但認為可以做得更好，推動人民幣國際化，例如容許投資者以人民幣購買債券等。



他又指，政府會研究與內地的一些合約或交易時使用人民幣，例如公務員到內地機構培訓、及向內地買東江水，研究使用人民幣繳付部分款項等。



對於施政報告提到人工智能應用與風險治理，李家超表示，在人工智能普及應用的同時，必需讓公眾了解其潛在風險。他又指，關注年輕人使用人工智能的情況，過度沉迷人工智能世界可能導致年輕人完全脫離社會，例如不再與家人或同學交流，甚至認為人工智能是唯一朋友等。



在吸引人才方面，李家超指，透過各項人才入境計劃，已經吸引超過30萬人才來港，其中約20%來自內地以外的地方，這些人才具體優秀學歷，能夠找到薪酬較高的工作，對本港經濟有所頁獻。他表示，目前超過一半的人才願意繼續留港，但仍然需要努力挽留人才。(hp)