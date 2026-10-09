18/09/2026 19:20

《再戰明天》加拿大央行總裁發表講話

《經濟通通訊社18日專訊》加拿大央行總裁發表講話，料為下周一（21日）市場焦點。



下周一日本假期休市。各國重要經濟活動方面，加拿大央行總裁麥克勒姆發表講話。東盟能源部長和高級官員舉行會議（至25日）。本港時間下周一晚6:30pm，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加一場問答環節。



在本港，下周三（23日）公布業績的公司有:遠見控股(00862)、龍輝國際控股(01007)、亞太資源(01104)、慧源同創科技(01116)、百本醫護(02293)、玖龍紙業(02689)等。



下周四（24日）公布業績的公司有:中華汽車(00026)、周大福創建(00659)、聯合醫務(00722)、看通集團(01059)、中國生態旅遊(01371)、JBB BUILDERS(01903)、梅卡曼德機器人(09615)、光榮控股(09998)等。



下周五（25日）公布業績的公司有:齊合環保(00976)、澳洲成峰高教(01752)、啟明東方控股(03626)等。



此外，下周日廣合科技(01989)將有基石投資者持股解禁。(wa)