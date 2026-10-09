18/09/2026 11:05

【施政迴響】唐英年：推動人民幣櫃台納入港股通，有助鞏固本港國際金融中心地位和推動人民幣國際化發展

《經濟通通訊社18日專訊》行政長官李家超發表香港第一個五年規劃及新一份施政報告，全國政協常委唐英年表示，五年規劃是一份發展藍圖，意義重大，對香港未來影響深遠，有三點分析值得提出。



唐英年表示，第一，「三新」意義。規劃充分體現「新」時代、「新」形勢和「新」發展需要，有助建立長期穩定發展方向，主動對接國家發展戰略，更好融入和服務國家發展大局。「新時代」為世界提供一份「機遇清單」，亦有助香港抓緊落實。「新形勢」是香港要繼續發揮「一國兩制」優勢，五年規劃確立香港國際城市「內聯外通」定位和獨特地位，深化國際交往，拓展全球合作網絡，搶抓發展新機遇。「新發展」要鞏固提升「四中心、一高地」，加快粵港澳大灣區和北部都會區建設，實現教育、科技、人才一體化「新發展」。



唐英年指出，第二，金融創新方面，提出推動人民幣櫃台納入港股通、跨境資本流動及推行金融政策創新試驗均意義重大。有助鞏固香港國際金融中心地位和推動人民幣國際化發展。大灣區資本流動有助形成粵港澳大灣區特色新質生產力，增強大灣區新發展動能。



唐英年提及，第三，施政留白。規劃雖然層面廣泛卻同時留有空間，讓每年《施政報告》得到發揮，為落實五年規劃訂定年度工作方案。今年正好在「四中心、一高地」、北部都會區發展、粵港澳大灣區建設中，清楚闡述詳細施政工作，羅列指標進度，讓香港發展貫徹落實國家方向和目標。(bn)