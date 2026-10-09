18/09/2026 18:24

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▷ 首筆數字人民幣跨境發薪交易完成，涉及中國電建（老撾）

▷ 服務與老撾LAPNet互聯，支持中國旅客掃碼支付及實時匯率換算

《經濟通通訊社18日專訊》中銀香港(02388)在第二十三屆中國-東盟博覽會舉行期間宣布，萬象分行今天於老撾正式推出數字人民幣跨境支付服務，並完成首筆以數字人民幣為老撾一家企業的員工發薪，進一步深化數字人民幣的跨境應用，推動區域金融互聯互通。這項於老撾推出的數字人民幣跨境支付服務，為「數幣達」平台首個正式全面提供對外服務的產品，並成功與老撾國家支付網絡(LAPNet)實現互聯互通。持有合資格數字人民幣錢包的中國旅客於老撾消費時，只需打開數字人民幣App，掃描LAPNet商戶二維碼即可完成付款。交易全程以數字人民幣進行，並按實時匯率自動換算，旅客無須提前兌換外幣現金。通過雙邊貨幣直兌方式，服務有助進一步降低跨境支付及匯兌成本，老撾商戶亦能即時收到當地貨幣的款項，提升收款效率。在跨境發薪方面，萬象分行聯合中國銀行浙江省分行及中國電建（老撾）有限公司，成功測試首筆數字人民幣跨境發薪交易，向中資企業員工發放薪酬。憑藉數字人民幣快速清算技術優勢，此服務將有助境外中資企業員工更便捷地將薪酬匯回中國，省卻傳統跨境匯款的手續及成本，並為拓展數字人民幣跨境應用奠定基礎。中銀香港副總裁邢桂偉表示，萬象分行在老撾正式推出數字人民幣跨境支付服務，是中老兩國央行指導下，深化雙邊數字支付及央行數字貨幣合作的重要里程碑。該服務充分發揮數字人民幣基礎設施優勢，進一步便利中國與東盟地區人員往來。中銀香港及其東南亞機構將繼續依託「數幣達」平台，發揮人民幣業務經驗及數字貨幣創新能力，積極探索數字人民幣在東南亞地區的應用場景，促進雙邊及多邊金融基礎設施互聯互通，推動金融科技發展及人民幣的國際使用。(bn)