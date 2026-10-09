18/09/2026 17:44

【穩定幣】華夏基金香港夥渣打及OSL集團完成香港首宗港元穩定幣HKDAP投資數字資產用例

《經濟通通訊社18日專訊》華夏基金（香港）宣布，成功完成一宗使用受規管港元穩定幣(HKDAP)投資華夏基金（香港）旗下數字貨幣市場基金的應用，HKDAP由碇點金融科技有限公司發行。



此次應用為香港市場上首批使用合規港元穩定幣進行數字貨幣市場基金單位申購及贖回的案例之一。展示了在合規及監管框架下，受監管港元穩定幣可如何與數位金融資產相互配合，為投資者提供更多元化的投資方式。



在此次應用案例中，HKDAP透過全球穩定幣支付與交易平台，即OSL集團旗下的香港持牌交易所OSL HK開設的交易戶口，應用於華夏基金（香港）旗下數字貨幣市場基金單位的認購及贖回。OSL HK作為香港持牌虛擬資產交易平台，為此次應用提供HKDAP與基金代幣之間的認購、交易及結算支持；渣打銀行則為此次應用擔任代幣及基金單位託管人以及代幣化代理。(bn)