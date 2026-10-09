17/09/2026 18:14

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美聯儲加息25基點至3.75%-4%，政策趨鷹派

▷ 亞洲貨幣受美元走強及AI投資不確定性影響

▷ 現有AI訂單積壓支撐亞洲經濟至2027年

《環富通基金頻道17日專訊》安本投資新興市場經濟師Michael Langham指，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)一致決定將利率上調25個基點至3.75%-4%，加上主席沃什評估政策仍然合乎情況，這一決定比市場預期更為鷹派。這顯示聯儲局對美國經濟和勞動市場愈來愈有信心，同時仍擔憂供給側衝擊可能引發的第二輪通脹。市場直接反應是美元走強，可能會增加亞洲貨幣的壓力。泰銖和馬來西亞令吉等低收益貨幣似乎尤其脆弱。然而，該地區貨幣疲弱並非完全因美國貨幣政策所致。對人工智能資本支出周期和全球能源價格高企的擔憂也對幾種亞洲貨幣構成壓力。韓圜、新台幣和日圓都面臨人工智能相關投資和出口需求不確定性帶來的不利影響。同時，菲律賓披索仍然最容易受到持續高企的能源成本影響。*日圓強勢支撐多種區內貨幣，惟僅靠日央行加息或不足夠*市場關注的焦點轉向周五的日本央行會議。日圓近期的強勢支撐了多種區內的貨幣，安本和市場普遍預期日本央行將會加息。然而，僅靠加息可能還不足夠。如果政策制定者在未來緊縮政策方面提供的指引少於投資者預期，日圓可能會回吐近期的部分漲幅。聯儲局對美國經濟韌性的評估以及進一步收緊寬鬆貨幣政策的舉措，很大程度不會削弱亞洲的經濟前景。儘管人工智能相關出口需求的放緩可能會抑制部分股市的樂觀情緒，但現有的訂單積壓應該會繼續支撐區內經濟增長直至2027年。*亞洲受美國幣策收緊影響較小，亞洲長期債券仍堅挺*與聯儲局以往的加息周期相比，亞洲受美國貨幣政策收緊的影響也較小。美元融資限制已不如以往那麼顯著，而近期美國國債利率曲線的熊市走平趨勢，甚至可能支撐部分長久期亞洲債券，尤其是在韓國等市場已消化了國內貨幣政策進一步收緊的預期。從過去疫情時期的往績來看，亞洲各國央行在運作獨立於聯儲局政策的能力，比許多投資者預期還要強。政策制定者擁有更廣泛的工具來應對資本外流和匯率壓力，使他們能夠更直接地應對國內經濟狀況，而不是僅僅跟隨聯儲局的步伐。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。