18/09/2026 10:00

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 日本央行9月議息結果公布，市場關注後續政策路徑

▷ 日本經濟增長、通脹及名義工資增長3.5%

▷ 市場預期未來12個月加息3至4次，日圓短期波動或加劇

《環富通基金頻道18日專訊》日本央行今日稍後將公布議息結果。普徠仕(T. Rowe Price)環球多元資產收益策略聯席基金經理David Clewell指，隨著日本央行9月議息會議臨近，市場關注的焦點已逐漸由今次會否加息，轉向央行對本周以後貨幣政策走向釋出的訊號。日本國內經濟環境亦明顯轉變。經濟增長及通脹均有所增強，名義工資增長接近3.5%，企業加價意向亦升至數十年高位。在此背景下，市場已大致反映9月加息的預期，同時亦計入未來12個月加息三到四次。短期而言，該行預期日圓波動或會加劇，市場未來數日將消化美國聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)及日本央行行長植田和男釋出的政策訊號。*聚焦多大程度保留推動幣策正常化空間*Clewell指，如果日本央行今次選擇不加息，將會是較出乎市場意料的結果，尤其是美國聯儲局近期已加息，並就其控制通脹的政策目標釋出較偏鷹訊號。另一個可能令市場意外的情況，是植田和男淡化市場對日本央行於2027年前進一步加息的預期。本周議息會議的焦點，或不在於市場已預期的加息本身，而是日本央行會在多大程度上明確保留進一步推動貨幣政策正常化的空間，以避免日圓兌美元顯著貶值。該行的基本情境預測是，美元兌日圓短期內或維持區間上落，區間上限約為164，因投資者會顧慮日本當局突然入市干預匯市的風險。另一方面，即使日本央行明確展開持續加息周期，基於技術因素，美元兌日圓約140或仍是區間低位。日圓走勢的速度同樣值得密切留意。匯率波動過大可能削弱企業作出資本開支等投資決定的信心，同時亦可能增加日本央行制定貨幣政策時的不確定性。*日圓持續走強或逐步構成日股阻力*若日圓持續升值，日本股市或會逐漸受到更明顯影響。美元兌日圓約152是一個值得關注的重要水平，與不少日本企業盈利指引所採用的匯率假設大致相若。從歷史經驗來看，當日圓實際匯率升至較企業假設更強的水平後，日本企業盈利增長往往會趨平，甚至轉為負增長。鑑於目前日股估值已不低，後市亦需要企業盈利持續增長作支持。因此，若日圓進一步大幅升值，可能會為日股帶來更大挑戰。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。