18/09/2026 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升59點子，八連升報6.7521，續創逾三年七個月高
《經濟通通訊社18日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7521，較上個交易日升59點子，八連升，續創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約460點，上個交易日報6.7580。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7521
|-59.00
|1歐元/人民幣
|7.7257
|-93.00
|100日圓/人民幣
|4.3173
|-79.00
|1港元/人民幣
|0.8606
|-9.20
|1英鎊/人民幣
|8.9958
|-331.00
|1澳元/人民幣
|4.7860
|+19.00
|1紐元/人民幣
|3.8545
|-67.00
|1新加坡/人民幣
|5.2791
|-14.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1683
|-62.00
|1加元/人民幣
|4.8088
|-108.00
|1人民幣/林吉特
|0.6078
|+15.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.6077
|+757.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4145
|-133.00
|1人民幣/韓元
|205.4900
|+82.00