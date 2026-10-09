18/09/2026 11:04

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.4170 -4.30 1周 1.4620 +1.20 2周 1.4590 +2.10 1個月 1.4242 +0.20 3個月 1.4300 +0.00 6個月 1.4510 +0.10 9個月 1.4700 +0.00 1年 1.4800 +0.00

《經濟通通訊社18日專訊》人民銀行公布，今日進行4633億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。同時，以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了1000億元14天期逆回購操作。這是人行時隔逾七個月後重啟14天逆回購，提前投放跨節資金。公開市場今日有40億元7天期逆回購、6000億元隔夜逆回購到期，即今日淨回籠407億元。本周人行共進行7353億元7天期逆回購、23010億元隔夜逆回購、1000億元14天期逆回購，對沖本周到期的85億元7天期逆回購、23010億元隔夜逆回購，即人行本周共放水8268億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)