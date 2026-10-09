18/09/2026 09:48

【聚焦人幣】人民幣中間價八連升，即期高開80點子盤初升破6.7，離岸價同漲

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7521，較上個交易日升59點子，是八連升，續創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約460點。今日中間價升幅為今年7月以來最大，且是2023年以來最長連漲。中間價公布後，離岸人民幣漲至6.6967，為2022年7月來盤中新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開80點子報6.7005，盤初升破6.7關口，高見6.6955。



市場繼續消化美聯儲局的鷹派表態，隔夜美元指數高位震盪；中東緊張局勢緩解助力國際油價回落，美債收益率也跟隨調整。市場人士稱，美元高位運行，美債收益率小幅回落，人民幣面臨的外部壓力有所下降，後續料延續穩中略升走勢。



當前美元調整幅度受限，投資者仍在消化美聯儲局本周加息以及釋放的未來將進一步加息的信號。美聯儲局為控制通脹將把利率提高到何種程度，仍存在很大不確定性。(jq)