18/09/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升112點子破6.7關口，報6.6973創逾四年高

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破6.7關口，收報6.6973，較上個交易日4時30分收盤價升112點子，創2022年7月4日以來逾四年新高，全日在6.6962至6.7006之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)亦升破6.7關口，現升73點子，報6.6965。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7521，較上個交易日升59點子，是八連升，續創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約460點。今日中間價升幅為今年7月以來最大，且是2023年以來最長連漲。



市場人士表示，市場仍在消化美聯儲鷹派表態，不過隨著國際油價高位回落，市場對通脹的擔憂有所緩解，美債收益率小幅回落，人民幣匯率的外部擾動有所下降，而中間價持續偏強，也助力即期匯價延續穩中略升走勢。



*全球匯市波動加劇，人民幣總體保持穩中偏強走勢*



對於在岸、離岸人民幣走強，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，一是美聯儲加息效應釋放後，隔夜美元指數衝高回落；二是近期人民幣中間價持續向偏強方向調整。



王青進一步指出，近期受海外主要經濟體貨幣政策調整，美日兩國聯手干預匯市，以及中東局勢波動等影響，全球匯市波動加劇，人民幣總體保持穩中偏強走勢。從內部來看，當前中國外部經貿環境整體穩定，出口持續高增，國內宏觀經濟保持穩中有進勢頭，人民幣匯率有較強支撐。(jq)