18/09/2026 17:48
【聚焦數據】中國首8月FDI同比降5.3%，高技術產業FDI逆勢增35.1%
《經濟通通訊社18日專訊》中國商務部公告，2026年1-8月，全國新設立外商投資企業42582家，同比增長0.3%；實際使用外資金額4799.5億元（人民幣．下同），同比下降5.3%。
從行業看，製造業實際使用外資1195.5億元，服務業實際使用外資3504.2億元。高技術產業實際使用外資2002.6億元，同比增長35.1%，佔全國實際使用外資的41.7%，較去年同期提升12.4個百分點。其中，研發與設計服務、科技成果轉化服務、電子及通信設備製造業實際使用外資分別增長74%、64.2%、41.9%。
從來源地看，法國、瑞士、韓國實際對華投資分別增長39.2%、16.7%、16.5%（含通過自由港投資數據）。(jq)
從行業看，製造業實際使用外資1195.5億元，服務業實際使用外資3504.2億元。高技術產業實際使用外資2002.6億元，同比增長35.1%，佔全國實際使用外資的41.7%，較去年同期提升12.4個百分點。其中，研發與設計服務、科技成果轉化服務、電子及通信設備製造業實際使用外資分別增長74%、64.2%、41.9%。
從來源地看，法國、瑞士、韓國實際對華投資分別增長39.2%、16.7%、16.5%（含通過自由港投資數據）。(jq)