18/09/2026 09:31

【外圍經濟】聯儲局加息後金價反漲，分析：加息已被市場充分定價，對金價影響屬短期

《經濟通通訊社18日專訊》聯儲局宣布加息後，倫敦​​黃金現貨一度下挫至每盎司4234美元的低點附近。但其後一度上漲2.8%，突破每盎司4380美元，結束三連跌。



市場熟知「加息帶來黃金跌」，它之所以靈驗，是因利率一高，借錢成本上漲，消費投資降溫，通脹就容易跟著回落，實際利率被推高。黃金作為無息資產，持有成本隨之上升，價格因此承壓。



對於「加息=黃金跌」今次不適用，長江商學院會計與金融學教授劉勁指出，聯儲局加息對金價的影響是短期的，加息本身已被市場充分定價，對金價的邊際壓制正在減弱。



另外，由於交易員押注中東供應中斷的情況將有所緩解，原油價格下跌，布蘭特原油跌1%，收在每桶105美元下方；紐約原油下跌0.5%，收在每桶102美元附近。



路透社引述分析師指，黃金與油價之間近期形成了一種反向關係，能源成本的飆升加劇市場對通脹壓力持續攀升及利率上行的憂慮。儘管黃金傳統上被視為抗通脹工具，但利率上升往往會降低黃金等無收益資產的吸引力。(rc)