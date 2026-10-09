18/09/2026 14:06

【外圍經濟】摩根大通策略師上調美債息率預測

《經濟通通訊社18日專訊》摩根大通策略師將兩年期美國國債孳息率預測上調40個基點至4.7厘，將10年限孳息率預測上調20個基點至5.05厘。



該行策略師在報告中表示：「我們認為美債孳息率全年將走高，認為當前環境與1999年末至2000年期間類似，當時聯儲局在經濟增長和通脹強勁的背景下累計加息100個基點。」



不過該行表示，上述預測存在雙重風險。鑑於經濟增長高於趨勢水平以及勞動力市場趨緊，美債息或會繼續攀升。持續衝擊可能減緩消費者支出，促使市場預期貨幣政策收緊步伐將放緩。利率上升也可能對股市構成阻力，從而阻止孳息率進一步上行，甚至可能推動其回落。(rc)