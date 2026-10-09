18/09/2026 15:44

【ＡＩ】研究：美國AI公司收入是中國競爭對手數十倍

《經濟通通訊社18日專訊》美國智庫榮鼎諮詢(Rhodium Group)的研究顯示，OpenAI和Anthropic等美國人工智慧開發商的收入是中國競爭對手的數十倍。



研究顯示，2025年中國AI開發公司的收入遠低於美國同業，例如DeepSeek的年收入為5億美元，MiniMax為8億美元，Z.ai為10億美元。在中國開發商中，收入最高的企業包括擁有熱門短片服務TikTok的字節跳動，以及網路公司阿里巴巴。



研究指出：「即使計入字節跳動的40億美元和阿里巴巴的24億美元，這一數字仍遠低於OpenAI一家公司所創造的400億美元，Anthropic公司更是650億美元。」



不過，研究人員認為，低利潤並未阻礙投資者投資中國企業，這確保這些企業擁有良好的增長預期。(rc)