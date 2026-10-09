18/09/2026 16:07

【ＡＩ】OpenAI挖角SpaceX高層，擔任全球銷售副總裁

《經濟通通訊社18日專訊》據報道，OpenAI已聘請馬斯克旗下SpaceX的麥卡錫(Brian McCarthy)擔任全球銷售副總裁。



麥卡錫於今年8月隨Cursor被SpaceX收購而加入該公司。他在這兩家公司均擔任全球營收與全球現場營運總裁一職。在此之前，他曾在Rubrik、ThoughtSpot等公司負責企業銷售團隊。



麥卡錫是OpenAI營收總監拉吉奇(Dali Rajic)8月24日上任以來，招納的首名重要高階主管。該職位屬於新設崗位，麥卡錫並非接替任何人。



知情人士透露，拉吉奇還從AI數據公司Snowflake挖角兩名銷售高管，其中包括Snowflake企業銷售高級副總裁弗萊明(Mark Fleming)，以及負責北美地區企業銷售工程的副總裁帕特爾(Jaime Patel)。(rc)