21/09/2026 17:32

《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德發表講話

《經濟通通訊社21日專訊》美股上周五（18日）個別發展，市場繼續消化聯儲局上周加息後的政策訊號，同時關注油價及美債孳息率走勢。晶片股造好，抵銷部分大市沽壓。道指收市跌95.4點或0.18%，報51682.64點；標指升12.74點或0.17%，報7650.5點；納指升104.25點或0.39%，報26522.55點。港股方面，恒生指數收市報25042，升291點或1.2%，成交2027億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加一場問答環節。11:00pm，歐洲央行總裁拉加德在歐洲央行一場圓桌會議上做開場講話；11:10pm，歐洲央行執委奇波洛內主持小組討論。22日凌晨3:00am，澳洲央行助理總裁亨特接受播客專訪。(wa)