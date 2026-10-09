24,211.35
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(+1.79%)
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高水152
8,147.87
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21/09/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3383，英國9月房價指數按月止跌轉升0.7%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.266
|100.222
|0.044
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.22/26
|157.23/27
|156.86/90
|歐元/美元
|1.1479/83
|1.1476/80
|1.1484/88
|英鎊/美元
|1.3381/85
|1.3379/83
|1.3393/97
|美元/瑞郎
|0.8231/35
|0.8228/32
|0.8218/22
|美元/加元
|1.4012/16
|1.4012/16
|1.3984/88
|澳元/美元
|0.7128/32
|0.7126/30
|0.7122/26
|紐元/美元
|0.5726/30
|0.5721/25
|0.5719/23
|美元/人民幣
|6.6960/64
|6.6960/64
|6.6984/88
|美元/港元
|7.8451/55
|7.8451/55
|7.8449/53
*上述報價只供參考用