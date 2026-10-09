21/09/2026 08:17

《套期保值－蕭猷華》為何聯儲局沒有大幅加息的迫切？

《套期保值》美國聯儲局上周宣布加息四分之一厘，為自2023年以來首次加息。主席沃什在會後展現出堅定抗擊通脹的決心，明言對通脹「不能容忍」，這一立場緩解了市場對通脹失控的擔憂。筆者上周在本欄提及過，美國加息之後，國債息率反而會回落。果然，議息結果公布後，10年期國債息率從最高5.04%回落至4.94%，隨後溫和反彈至5%附近。



美國最新8月消費者物價指數(CPI)按年升3.4%，7月個人消費支出(PCE)物價指數按年升3.7%，雖然高於聯儲局的2%目標指引，但筆者認為美國未來的加息力度不會很大。原因在於，當前通脹水平對比2022至2023年疫情期間的9.1%駭人高位，已大幅回落。在通脹基數效應及實體經濟壓力下，聯儲局根本沒有條件亦無必要重演當年的激進加息步伐。因此，這次加息更多是「姿態大於實際」，旨在向市場傳遞抗通脹的決心，而非開啟新一輪瘋狂緊縮周期。



*通脹兩大推手有望緩解*



另一方面，這波頑固的通脹，主要原因在於關稅和油價。在關稅層面來看，特朗普政府施加的稅率不是很高，而且實施了一段長時間，價格上已經完全反映。此外，油價高企的問題也可以解決，因為現在不是缺油，而是人為問題－－霍爾木茲海峽航道被封鎖導致石油無法運出，只要美伊戰爭停止，油價會很快回落。既然通脹的兩大推手均有望緩解，聯儲局自然沒有大幅加息的迫切性。



展望後市，特朗普周二（22日）將出席在紐約舉行的聯合國大會，並與海灣國家領導人舉行會談，而且有傳伊朗總統和議長將會出席，有望紓緩美伊緊張局勢甚或達成協議。與此同時，習近平主席預計周四（24日）赴美國與特朗普舉行會談，中美領導人會面，旨在管控分歧、化解矛盾，避免中美關係走向錯誤軌道，對股市永遠都是一個利好消息。外圍債息回落，有助紓緩股市資金流走的壓力，恒指有望跟隨外圍呈現反彈，目標25600點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。