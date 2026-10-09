21/09/2026 08:15

【外圍經濟】美國8月製造業產出跌0.3%，結束連續7個月升勢

《經濟通通訊社21日專訊》美國製造業活動8月意外轉弱。美國聯儲局公布，8月製造業產出按月下跌0.3%，結束連續7個月升勢；市場原先預期增加0.3%，7月則升0.2%。按年計，8月製造業產出仍增長0.9%。



期內，耐用品製造產出按月下跌0.5%，跌幅較廣泛；非耐用品產出則大致持平。製造業產能利用率由7月的76.0%降至75.7%，較1972年至2025年的長期平均低2.5個百分點，反映產能仍有一定閒置。



整體工業生產方面，8月按月持平，扭轉7月0.2%的升幅，亦遜於市場預期的0.3%增長。其中公用事業產出增加1.8%，採礦業升0.1%，抵銷部分製造業跌幅；整體產能利用率則維持76.3%。(kk)