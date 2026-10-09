21/09/2026 09:34

【中東戰火】伊朗向美提7項重啟談判條件，特朗普提早由大衛營返白宮

《經濟通通訊社21日專訊》伊朗官員上周六（19日）表示，已向美方提出7項重啟停戰談判的條件，以及3項中止戰事的條件，正等待美國總統特朗普回覆。特朗普則提早由大衛營返回白宮，但白宮未有透露原因。



伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊(Mohsen Rezaei)在社交平台X發帖稱，伊朗向美國提出重啟談判的7項條件，並透過卡塔爾向華府轉達，伊方正等候回覆。但未有說明有哪些條件。



他另列出三大終戰條件，包括停止所有戰線的戰事，解凍伊朗資產及解除海上封鎖。他表示，如果「美國想脫離這個自己釀成的泥潭，別無選擇，只能接受伊朗的條件」。



另外，美國駐中東逾10個國家的大使館，上周六發布安全警示，稱當前中東安全環境複雜，存在不可預見的升級風險，呼籲身處中東地區的美國公民保持高度警惕，並留意可能出現的航班取消、空域關閉等情況。(yc)