21/09/2026 15:43

【風雲人物】「股神」巴菲特卸任巴郡主席，26年前所買電力公司竟是巴菲特「AI第一桶金」

《經濟通通訊社21日專訊》96歲的「股神」巴菲特上周五（18日）卸任巴郡主席，他執掌近61年的巴郡正式由其子霍華德接棒。巴菲特向來鍾愛投資在實體經濟相關企業，近年AI大趨勢下仍沒改變。今年他雖有投資Alphabet，但他的「AI第一桶金」，竟然是來自26年前買下的一間電力公司。



2000年，巴郡買下了主要供應艾奧瓦州及美國中西部電力的電力公司MidAmerican Energy。當時那只是一間普通的公用事業公司，AI更是天方夜譚，想不到26年後情況完全改變。



近年AI發展蓬勃，艾奧瓦州成為數據中心聚集地，耗電量猛飆，MidAmerican Energy因而受惠。Mahoney Asset Management總裁馬宏尼形容，這種「沒有直接押注AI，卻照樣從AI賺到錢」的情況，「非常巴菲特」。



去年巴菲特以行政總裁身份發表感恩節信函，分享5項經營與人生哲學，包括保持謙遜、從錯誤中學習、時常投資在美國、以影響力衡量成功、以及「想想你的訃聞會怎樣寫」。（yc）