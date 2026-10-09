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▷ 失業率涉突發因素難預測5年後數據

▷ 公屋輪候時間目標2030/31年度降至4年以下

《經濟通通訊社21日專訊》行政長官李家超在無綫節目《講清講楚》表示，《香港第一個五年規劃》就本地生產總值(GDP)訂立預期性指標，提出GDP保持在合理增長區間。他指經濟增長除自身努力外，亦涉及很多不能控制的外在原因，包括疫情、戰爭及關稅戰等，「貿易秩序改變成點，我哋控制唔到」，尤其香港屬外向型經濟體，因此希望指標貼近世界趨勢，認為有關做法務實。李家超指，本港今年已將經濟增長預測提升平均1個百分點，北部都會區作為突破點，若做得好，經濟自然有增長。他指北都已加入大學城、產業及科技元素，不只是土地房屋項目，相信人才及資金都會走向機遇。*失業率涉突發因素，難預測5年後數字*對於本港失業率上升，被問及預計未來5年失業率會否回落，李家超指失業率涉及眾多突發因素，難以預測5年後的數字，若政府隨便發放任何訊息，並非最好做法。他指當局會認真幫助企業以增加就業，包括產業多元化，亦有疊加措施協助中小企。另外，《五年規劃》為公屋綜合輪候時間訂立新目標，2030/31年度降至4年以下。李家超表示，未來5年公營房屋單位年均供應量約3.5萬個，有信心第2個5年增至4.5萬個，若以此進度計算，低過4年是很現實，向3年邁進是務實的。他稱：「如果我來說，任行政長官當然希望（輪候時間）更短，目標要訂得遠大，大家才努力做好。」李家超又指，並非因要向中央述職才落實《五年規劃》訂立的指標，強調所有指標都應落實，述職目標是令國家安心，相信國家有豐富管治經驗，亦明白本港有否盡力完成指標。被問會否希望成為首位做滿兩屆的特首，李家超未有正面回應，只表示做行政長官一定要心無雜念、做好當前工作。(ul)