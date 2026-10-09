21/09/2026 08:41

【開市Ｇｏ】習特會前中美經貿磋商，四新股同步招股，內地四旅遊平台遭調查

【要聞盤點】



1、美股周五（18日）個別發展，科技股造好帶動納指上升，但道指則輕微回落。市場繼續消化聯儲局本周加息後的政策訊號，同時關注油價及美債孳息率走勢。晶片股造好，抵銷部分大市沽壓。道指收市跌95.4點，或0.18%，報51682.64點；標指升12.74點，或0.17%，報7650.5點；納指升104.25點，或0.39%，報26522.55點。日本股市今日休市。



2、中美高官在紐約啟動新一輪經貿磋商，以期延長將於11月到期的關稅休戰並為兩國元首周四白宮會晤鋪路。特朗普看好元首峰會前景，稱習近平到訪是「莫大榮幸」，預計雙方將達成許多協議。據報雙方將討論降低或取消中國對美國液化天然氣關稅的計劃，並尋求就人工智慧和稀土問題達成共識。



3、特朗普宣布美國達成協議，取得格陵蘭安全事務的「永久控制權」。丹麥首相強調稱，協議承認丹麥王國的主權和領土完整，以及格陵蘭人民的自決權。



4、特朗普接受霍士新聞採訪時表示，他可能對與伊朗總統會面持開放態度；美國國務院稱，華府將允許伊朗代表團核心成員本周赴美參加聯合國大會；另據伊媒報道，伊朗總統未來幾天可能帶著高階代表團前往紐約。



5、俄羅斯稱莫斯科煉油廠遭烏克蘭大規模無人機襲擊。烏克蘭領導人澤連斯基表示，特朗普同意與他在紐約會面，討論如何結束俄烏戰爭。



6、美國銀行策略師預測美聯儲局將加息至5%以上，建議客戶沽空兩年期美國國債，目標孳息率為5.25%。



7、美國製造業活動8月意外轉弱。美國聯儲局周五公布，8月製造業產出按月下跌0.3%，結束連續7個月升勢；市場原先預期增加0.3%，7月則升0.2%。按年計，8月製造業產出仍增長0.9%。



8、Google(US.GOOG)證實，其AI模型Gemini今年5月在安全測試期間意外入侵三家公司系統。加州州長要求在兩個月內提出強化AI安全的措施建議，包括為前沿模型建立「緊急關停機制」。



9、紐約時報報道稱，Anthropic的年化營收今年將突破1000億美元。另據英國《金融時報》報道，OpenAI預計到2030年營收從今年的360億美元。



10、《彭博》根據中國財政部數據計算顯示，一項廣義預算支出指標上月年減6.7%，降幅較7月的4.4%進一步擴大，顯示內地財政支持力度仍在收縮。



11、北京市市場監理局對飛豬關聯公司杭州淘美、美團旗下的北京三快信息科技以及同程及途家涉嫌相關違法行為立案調查，懷疑其存在損害公平。



12、長鑫科技在2026世界製造業大會上宣布，其第五代DRAM技術平台正式實現量產，並同步展出基於該平台打造的大容量LPDDR5X產品。



13、據報，總部位於北京的Naive AI已完成三輪融資，共籌集4億美元，投資人包括騰訊等公司，目前估值超過14億美元。



14、PCB製造商景旺電子(03228)(滬:300757)今日至周四（24日）招股招股入場費7059元，摩通資管及霸菱等14家基投入股；CPO概念股羅博特科(03757)(滬:300757)今日至周四（24日）招股，招股入場費2.2萬元，淡馬錫及易方達等16家基石入股；內地電子化學品龍頭彤程新材(09607)(滬:603650)今日至周四（24日）招股，招股入場費4445元，信銀投資及滿幫等8基投入股。





【焦點股】



平台股：美團(03690)、阿里巴巴(09988)、同程旅行(00780)

- 國家市監局加大對惡意低價競爭監管，北京對飛豬、美團、同程及途家立案調查



AI大模型股：MiniMax(00100)、智譜(02513)、阿里巴巴(09988)

- 據報Anthropic年化營收料破1000億美元，OpenAI預計2030年營收增至3500億美元



醫藥股：石藥集團(01093)、百濟神州(06160)、恒瑞醫藥(01276)

- 據報特朗普政府制定對華投資規定時，或保留製藥公司簽訂大部分中國藥物授權協議能力



汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、理想汽車(02015)

- 中國商務部堅決反對歐盟對中國自願限制混合動力汽車出口的建議



比特幣ETF：華夏比特幣(03042)、南方比特幣 (03066)、三星比特幣 (03155)

- 比特幣重上8.1萬美元，市場消化CLARITY法案受挫及聯儲局加息



兆易創新(03986)

- 長鑫科技第五代DRAM技術平台實現量產，並同步展出基於該平台打造的大容量LPDDR5X產品



吉利汽車(00175)

- 與雷諾或擴大在南美洲的合作



聯想控股(03396)

- 尋求出售盧森堡國際銀行90%股權，估值或達25億歐元



佳明集團(01271)

- 最高近24億元售兩數據中心物業予Amazon Data



邵氏兄弟(00953)

- 叫停向主要股東華人文化影視影院業務，料無重大不利影響，今早復牌



安德利果汁(02218)

- 擬斥近8億元人民幣收購集成電路材料產銷商甬強科技62%股權



順豐控股(06936)

- 8月快遞物流業務收入255億元人民幣增3%，國際業務收入升逾15%



星環科技(06727)

- 超購73倍一手分配率10%，暗盤跌1.3%，今日掛牌





【油金報價】



紐約期油下跌0.37%，報95.72美元/桶



布蘭特期油上漲0.27%，報103.47美元/桶



黃金現貨下跌0.22%，報4368.41美元/盎司



黃金期貨下跌0.42%，報4406.47美元/盎司