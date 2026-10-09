21/09/2026 18:04

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▷ 經常帳戶盈餘960億港元 服務貿易增

▷ 對外債務總額178691億港元 銀行佔52.7%

《經濟通通訊社21日專訊》政府統計處發布今年第二季香港國際收支平衡、國際投資頭寸及對外債務的初步統計數字。香港於今年第二季錄得546億元的國際收支盈餘（相當於本地生產總值的6.5%），而儲備資產相應地增加同等數額。今年第一季則錄得352億元的盈餘（相當於本地生產總值的4.2%）。今年第二季的經常帳戶錄得960億元盈餘（相當於本地生產總值的11.4%），這反映香港儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產（例如股本證券或債務證券），在環球金融波動時提供緩衝。與2025年第二季的931億元經常帳戶盈餘（相當於本地生產總值的11.8%）比較，盈餘增加主要是由於初次收入淨流入和服務貿易盈餘增加，而貨物貿易赤字增加則抵銷了部分經常帳戶盈餘的增幅。貨物貿易赤字由2025年第二季的383億元增加至2026年同季的591億元。同期，服務貿易盈餘由309億元增加至385億元。2026年第二季的初次收入流入和流出分別為6646億元和5409億元，從而產生1237億元淨流入，而2025年同季則錄得1070億元淨流入。今年第二季非儲備金融資產錄得768億元的整體增幅（相當於本地生產總值的9.1%），而第一季則錄得367億元的整體減幅（相當於本地生產總值的4.3%）。今年第二季的整體增幅源自證券投資大幅淨增加，而其他投資、金融衍生工具和直接投資淨減少則抵銷了部分的整體增幅。今年第二季儲備資產增加546億元，而第一季則增加352億元。國際投資頭寸方面，在2026年第二季季末，香港的對外金融資產和負債總值均處於很高的水平，分別為628635億元（相當於本地生產總值的18.3倍）和434498億元（相當於本地生產總值的12.7倍）。在2026年第二季季末，香港的對外金融資產淨值（即資產扣除負債）達194137億元（相當於本地生產總值的5.7倍），而2026年第一季季末則為184486億元（相當於本地生產總值的5.5倍）。香港的對外金融資產淨值與本地生產總值的比率是世界最大之一，為香港經濟面對突如其來的外來衝擊發揮強大的緩衝作用。對外債務方面，在2026年第二季季末，香港的對外債務總額為178691億元（相當於本地生產總值的5.2倍）。與2026年第一季季末的166304億元（相當於本地生產總值的4.9倍）比較，對外債務總額增加12387億元，這是由於全部界別的對外債務均增加所致，特別是銀行界別、其他界別和直接投資的債務負債（公司間借貸）。港府指，作為世界主要金融中心之一，香港有相當規模的對外債務源於本地銀行界別的日常銀行業務。在2026年第二季季末，銀行界別的對外債務佔整體的52.7%。其他的對外債務主要包括其他界別的對外債務(31.1%)和直接投資的債務負債（公司間借貸）(14.6%)。(bi)