21/09/2026 18:37

【ＡＩ】百度庫庫AI發力全球AI辦公，海外版Kooko用戶逾千萬

《經濟通通訊社21日專訊》百度(09888)表示，在百度AI Day開放日上，百度文庫網盤宣布加速AI辦公出海、進行全球品牌升級。百度文庫網盤去年推出的海外一站式AI辦公平台Oreate AI，煥新為庫庫AI海外版「Kooko」，海外用戶已突破1000萬。在國內外辦公賽道的持續深耕下，通用智能體「庫庫AI」及「Kooko」的全球AI辦公月活躍用戶超過4000萬，位於AI辦公賽道行業第一。



Kooko把個性化記憶、領域技能、端雲資產連接和Office編輯等通用能力，與當地的工具、行業經驗和工作方法結合，讓同一種通用智能，在每一個市場長出真正有價值的本地用法。Kooko目前已深入全球用戶金融、教育、電商、運營、自媒體等工作場景。



目前，百度網盤開放生態已連接7000多家合作夥伴、19萬多名開發者，覆蓋超過1億台物聯網(IoT)設備。未來，這些合作將進一步延展至AI辦公，連接更多軟硬件，覆蓋更多真實場景，釋放更豐富的專業能力。(bi)