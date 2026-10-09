21/09/2026 19:06

《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社21日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表講話，及歐元區公布消費者信心指數，料為周二（22日）市場焦點。



周二日本假期休市。各國重要經濟活動方面，新西蘭央行總裁布雷曼在一場商務午餐會上發表經濟形勢報告。周二本港時間11:00am，澳洲央行總裁布洛克參與一場爐邊談話。晚上7:00pm，歐洲央行總裁拉加德在有關央行應對未來挑戰的會議上發表預先錄製的講話。



數據方面，周二10:00pm（本港時間．下同），歐元區公布9月消費者信心指數，料由負15.5惡化至負16。



另外，歐元區、英國及美國周三（23日）公布9月採購經理人指數(PMI)。日本周四（24日）公布9月PMI，同日中美元首於美國白宮會晤。(wa)