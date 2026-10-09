21/09/2026 12:21

【ＡＩ】金安智能(00567)與偉訊特科技訂立合作協議，拓展具身智能及AI算力存儲相關業務

《經濟通通訊社21日專訊》金安智能(00567)公布，鑑於人工智能和具身智能市場正處於快速發展階段，蘊藏巨大商機和成長潛力。集團的業務包括印刷電路板(PCB)的製造和貿易，PCB是AI伺服器、運算儲存設備、晶片和機器人硬體等關鍵核心元件。集團依託自身積累的技術與經驗，計劃戰略性地拓展具身智能、算力、存儲、晶片及伺服器相關業務。



此舉旨在實現主業沿PCB產業鏈向上下游的高價值環節延伸，以進一步豐富集團的收入來源，把握產業發展機遇，從而為公司及股東創造長遠價值。



為落實上述業務策略，集團與偉訊特科技有限公司於今日訂立有關合作協議。根據合作協議，公司與偉訊特科技擬在以下領域展開全面合作，包括具身智能業務，雙方將共同拓展香港、澳門及亞太地區之智能機器人市場。合作範圍包括產品研發、定制化開發、行銷與推廣、設備租賃及生產製造，致力於為客戶提供豐富的具身智能產品及一站式解決方案。



AI算力與存儲業務方面，雙方將攜手拓展人工智能有關的算力、存儲、晶片及伺服器業務。合作模式將結合集團在PCB領域之研發、製造與技術優勢，以及偉訊特科技在市場渠道、客戶資源、項目實施及增值技術服務方面之優勢，共同面向政府機構、公營單位及商業企業提供優質科技產品及綜合解決方案。(bn)