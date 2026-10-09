21/09/2026 11:31
《港元利率》港元拆息升跌互現，一個月拆息報2.87厘，三個月拆息報3.08厘
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.86923厘，升0.036基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.07679厘，跌1.702基點。
隔夜息報2.14833厘，跌2.655基點；一周拆息跌0.512基點，報2.33726厘，兩周則升2.304基點，報2.69304厘。長息方面，六個月拆息升1.506基點，報3.43167厘，一年期則升0.142基點，報3.86327厘。
港元匯價今日在7.8439-7.8455之間上落，最新報7.8450。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.14833厘，跌2.655基點；一周拆息跌0.512基點，報2.33726厘，兩周則升2.304基點，報2.69304厘。長息方面，六個月拆息升1.506基點，報3.43167厘，一年期則升0.142基點，報3.86327厘。
港元匯價今日在7.8439-7.8455之間上落，最新報7.8450。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.14833
|-2.655
|一周
|2.33726
|-0.512
|兩周
|2.69304
|+2.304
|一個月
|2.86923
|+0.036
|兩個月
|3
|+1.351
|三個月
|3.07679
|-1.702
|六個月
|3.43167
|+1.506
|一年
|3.86327
|+0.142
資料來源：香港銀行公會