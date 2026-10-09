21/09/2026 10:14

《投資觀點》普徠仕料日本央行繼續收緊幣策，日股機遇更趨個股主導

《環富通基金頻道21日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)日本股票策略投資組合專家Daniel Hurley預期日本央行將繼續收緊貨幣政策，因為日本國內經濟環境支持進一步加息；而按多項估值指標衡量，日圓仍處於明顯偏低水平。



不過，從股票投資角度而言，該行認為現時的機會主要來自個股選擇，而非廣泛的宏觀或主題性部署。該行著眼於不同行業中具質素的企業，尤其是有能力將日圓升值的影響反映在產品價格、並由客戶承擔的公司。



*看好AI長期發展潛力，惟銀行股估值吸引力明顯較高*



另外，該行仍然看好AI的長期發展潛力，但估值是重要考慮因素。不少AI股份的估值已在相當程度上反映市場對其增長的預期。相比之下，銀行股的估值吸引力明顯較高，而利率上升可能為銀行及保險公司帶來的利好，似乎尚未完全反映在股價之中。



更廣泛而言，日本市場自身亦具備多項支持個別企業的因素，包括企業管治持續改善、資本紀律提升、增加派息及股份回購。即使部分公司的基本盈利增長相對溫和，這些因素仍可為個股表現帶來支持。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。