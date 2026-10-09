21/09/2026 11:45

【日本加息】RBC BlueBay：下一重要參考依據為季度短觀調查，暫難判斷日央行會否繼續加息

《環富通基金頻道21日專訊》日本央行上周五（18日）加息0.25厘，對此，RBC BlueBay基金經理Wataru Aso指，是次日本央行加息後，日本政策利率上升至1.25厘，達到央行自身估算中性利率區間的下限水平。鑑於相關門檻已經達成，若此時釋放進一步加息訊號，將偏離央行一貫審慎、以經濟數據為依歸的政策立場。



展望後市，日本央行下一項重要參考依據將為季度短觀(Tankan)調查，但相關數據需待10月初公布，因此現階段仍未具備足夠條件判斷央行會否繼續加息。



*會後聲明及政策指引基調偏向鴿派，市場波動有限*



市場反應方面，預料日圓或輕微偏軟，孳息率曲線則有機會出現扭曲陡峭化，惟整體波幅料相對有限。由於市場早已大致消化今次加息預期，而日本央行會後聲明及政策指引基調偏向鴿派，因此市場波動有限。(wa)



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