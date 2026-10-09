21/09/2026 11:12

《嘉觀點－麥嘉嘉》美債息重上5%，港股槓鈴策略尋韌性

《嘉觀點》美國聯儲局9月加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間升到3.75厘至4厘，最新預測更把2026年核心PCE通脹中位數調高至3.4%，點陣圖反映年內再加息一次的傾向仍在。「高利率更久」的市場定價重臨，港股不宜只看指數方向，而要重估估值、現金流及融資承受力。聯儲局最新預測亦顯示，2026年PCE通脹中位數為3.7%，通脹壓力未完全消退。



利率上升，首先壓低遠期盈利現值，高估值、低盈利及未盈利企業的估值折讓風險較高，科技、生物科技及新經濟股尤其敏感。不過，具盈利上修、訂單增長或商業化催化劑的企業，未必與同概念的股份一起被看淡。港美息差若擴大，套息交易或令港元流動性轉緊，港元走向弱方兌換保證及HIBOR上升是須監察的情景；香港地產、REIT、財務公司及高負債企業，較易承受再融資成本與資產估值壓力。



美元偏強，亦提高美元資產的替代回報，人民幣資產估值、內需及部分商品股或面對資金流與需求預期的雙重考驗。融資成本上揚，或進一步抑制企業投資、樓市成交、按揭及貸款需求，地產、建材、券商及部分中小銀行的盈利彈性因而受考驗。香港金管局已跟隨美國加息，基準利率升至4.25厘；1個月HIBOR升至2.95厘，為近3個月高位，惟仍低於美元利率。



高息股亦非天然避風港。無風險利率上升後，市場會要求更高的股息率及更穩定的現金流，REIT、公用及收租股估值仍可能受壓。較有防守意義的，應是「高股息率＋盈利穩定或增長」，而非單靠歷史派息；自由現金流覆蓋、淨負債可控及派息政策清晰，才是篩選重點。



部署上可採槓鈴策略。防守端可留意中國移動(00941)，其上半年自由現金流按年大增111.6%至539億元人民幣，中期息每股2.51元人民幣，派息微升，算力服務收入增長14%，現金流與數字化業務可提供一定緩衝。華潤電力(00836)可觀察煤電盈利、可再生能源投產及負債控制；粵海投資(00270)水務收入帶動中期盈利及派息增長，惟基建資本開支與水務回報規管不容忽視。



進攻端方面，藥明康德(02359)上半年收入增38.9%，經調整淨利潤增83.2%，並上調全年指引，CRDMO積壓訂單增長可提升盈利能見度，惟仍須留意海外監管及客戶研發支出的變化。長飛光纖光纜(06869)上半年盈利大升近九倍，受惠智能算力中心及光纖需求，但估值能否延續，仍取決於訂單、毛利率及行業供需改善的持續性。



在利率再定價期，選股應回到現金流、負債、盈利趨勢與估值四項基本功；市場波動加劇，投資者須按自身風險承受能力部署。《永豐金證券（亞洲）研究部主管 麥嘉嘉》



*筆者為證監會持牌人，並無持有上述任何股份。



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