21/09/2026 14:05
《比拼華爾街－溫傑》美股走勢反覆，200美元水平吸納英偉達（有片）
《比拼華爾街》上周五（18日）美股在多項因素影響下走勢反覆。美國長短期債息再度上揚，10年期債息重上5%，利率預期偏鷹，加上當日為美股的「四期結算日」，期指與期權同日到期，資金在結算前後頻密調整倉位，令指數短線波動加劇。
儘管如此，科技股仍具承接力，資金在大型科技及AI板塊中尋找反彈機會，標指與納指最終由跌轉升。道指收市跌約0.2%，標指及納指則分別升0.2%及0.7%；費城半導體指數更上升2.8%。
*聯儲局態度偏鷹*
聯儲局於上周四（17日）凌晨公布議息結果，委員會一致同意加息0.25厘，將聯邦基金利率區間上調至3.75厘至4厘，為3年來首次加息。最新點陣圖顯示，今年底前仍可能再加息一至兩次；更重要的是，2027年利率中位數上調至4.1厘，意味利率將在高位維持更長時間(higher and longer)。
季度經濟展望亦反映需求仍具韌性：GDP增長預測略為上調，失業率預測下調。主席沃什強調通脹仍然偏高，語氣明顯鷹派，市場因而認為今次加息並非單次行動，而是新一輪加息周期的開始。
*中東局勢仍存變數*
地緣局勢方面，中東情況仍不穩定。美國總統特朗普近日表示，美方正處於「決策階段」，未來或會出現「重大發展」，語氣強硬；卡塔爾則正協調美伊恢復談判。能源供應的不確定性與地緣風險疊加，使油價走勢成為市場的重要觀察點。
*留意聯儲局官員發言*
本周市場焦點將落在聯儲局官員的密集講話。多位委員將在議息後發表講話，包括古爾斯比、威廉姆斯、巴爾金及副主席傑斐遜。由於沃什不願提供前瞻性指引，市場需要從其他官員的語氣判斷委員會內部對通脹與勞動市場的真正取態。若官員之間出現明顯分歧，料將令大市短線波動。
數據方面，9月PMI預期反映經濟活動仍保持穩健；耐用品訂單在AI相關投資支持下有望於高位橫行；房屋市場則受高按揭利率拖累，新屋銷售或持續偏弱；初領失業金預期仍處於低位，但季節性因素可能帶來短線波動。
此外，市場亦密切關注本周的中美峰會（習特會）。AI發展競賽及半導體出口限制料成為會面焦點，任何政策訊號都可能影響科技股走勢。若峰會氣氛偏向建設性，有望改善市場風險偏好；反之，若談判聚焦於競爭與安全議題，科技板塊或再度面臨政策不確定性。
*英偉達業務增長動力強勁*
今周個股焦點為英偉達(Nvidia)(US.NVDA)。行政總裁黃仁勳近日在公開場合向市場釋出明確訊號：外界對AI行業的減速憂慮並不成立。他提到，英偉達明年晶片出貨量將達到今年的兩倍，直接反擊「AI減速論」。
公司最新一季業績再度跑贏預期，並提供2028財年（即2027年）收入增長70%的展望。雖然供應鏈仍有一定限制，但客戶端需求預測幾乎倍增，顯示AI基建投資仍具強勁動力。
筆者認為，英偉達仍是市場最具確定性的AI受惠股。若股價回落至200美元水平或以下，屬值得逐步吸納的區間，長線前景仍然吸引。
立即去片：https://media.etnet.com.hk/video/content/lifestyle/features/interview/2026/09/21092026_kennywan_a.mp4
《香港股票分析師協會理事溫傑》
*筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
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儘管如此，科技股仍具承接力，資金在大型科技及AI板塊中尋找反彈機會，標指與納指最終由跌轉升。道指收市跌約0.2%，標指及納指則分別升0.2%及0.7%；費城半導體指數更上升2.8%。
*聯儲局態度偏鷹*
聯儲局於上周四（17日）凌晨公布議息結果，委員會一致同意加息0.25厘，將聯邦基金利率區間上調至3.75厘至4厘，為3年來首次加息。最新點陣圖顯示，今年底前仍可能再加息一至兩次；更重要的是，2027年利率中位數上調至4.1厘，意味利率將在高位維持更長時間(higher and longer)。
季度經濟展望亦反映需求仍具韌性：GDP增長預測略為上調，失業率預測下調。主席沃什強調通脹仍然偏高，語氣明顯鷹派，市場因而認為今次加息並非單次行動，而是新一輪加息周期的開始。
*中東局勢仍存變數*
地緣局勢方面，中東情況仍不穩定。美國總統特朗普近日表示，美方正處於「決策階段」，未來或會出現「重大發展」，語氣強硬；卡塔爾則正協調美伊恢復談判。能源供應的不確定性與地緣風險疊加，使油價走勢成為市場的重要觀察點。
*留意聯儲局官員發言*
本周市場焦點將落在聯儲局官員的密集講話。多位委員將在議息後發表講話，包括古爾斯比、威廉姆斯、巴爾金及副主席傑斐遜。由於沃什不願提供前瞻性指引，市場需要從其他官員的語氣判斷委員會內部對通脹與勞動市場的真正取態。若官員之間出現明顯分歧，料將令大市短線波動。
數據方面，9月PMI預期反映經濟活動仍保持穩健；耐用品訂單在AI相關投資支持下有望於高位橫行；房屋市場則受高按揭利率拖累，新屋銷售或持續偏弱；初領失業金預期仍處於低位，但季節性因素可能帶來短線波動。
此外，市場亦密切關注本周的中美峰會（習特會）。AI發展競賽及半導體出口限制料成為會面焦點，任何政策訊號都可能影響科技股走勢。若峰會氣氛偏向建設性，有望改善市場風險偏好；反之，若談判聚焦於競爭與安全議題，科技板塊或再度面臨政策不確定性。
*英偉達業務增長動力強勁*
今周個股焦點為英偉達(Nvidia)(US.NVDA)。行政總裁黃仁勳近日在公開場合向市場釋出明確訊號：外界對AI行業的減速憂慮並不成立。他提到，英偉達明年晶片出貨量將達到今年的兩倍，直接反擊「AI減速論」。
公司最新一季業績再度跑贏預期，並提供2028財年（即2027年）收入增長70%的展望。雖然供應鏈仍有一定限制，但客戶端需求預測幾乎倍增，顯示AI基建投資仍具強勁動力。
筆者認為，英偉達仍是市場最具確定性的AI受惠股。若股價回落至200美元水平或以下，屬值得逐步吸納的區間，長線前景仍然吸引。
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