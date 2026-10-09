21/09/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升34點子，九連升報6.7487，再創逾三年七個月高
《經濟通通訊社21日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7487，較上個交易日升34點子，九連升，再創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約540點，上個交易日報6.7521。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7487
|-34.00
|1歐元/人民幣
|7.7192
|-65.00
|100日圓/人民幣
|4.2898
|-275.00
|1港元/人民幣
|0.8603
|-3.70
|1英鎊/人民幣
|9.0044
|+86.00
|1澳元/人民幣
|4.7891
|+31.00
|1紐元/人民幣
|3.8459
|-86.00
|1新加坡/人民幣
|5.2720
|-71.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1809
|+126.00
|1加元/人民幣
|4.8023
|-65.00
|1人民幣/林吉特
|0.6061
|-16.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5947
|-130.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4152
|+7.00
|1人民幣/韓元
|206.5000
|+101.00